Landkreise befürchten Rückgang bei Nahverkehrsangebot Landkreise in Deutschland befürchten angesichts gestiegener Energiepreise einen Rückgang beim Angebot im öffentlichen Nahverkehr. Der Deutsche Landkreistag f... dpa

ARCHIV - Eine Bahn fährt über die Gleise. Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Neuhardenberg -Landkreise in Deutschland befürchten angesichts gestiegener Energiepreise einen Rückgang beim Angebot im öffentlichen Nahverkehr. Der Deutsche Landkreistag forderte bei seiner Jahrestagung am Mittwoch eine finanzielle Absicherung des ÖPNV. „Ohne eine so schnell wie möglich erfolgende Erhöhung der Regionalisierungsmittel wird es zu einem Rückgang des Angebots kommen. Das ist die Sorge, die uns umtreibt“, sagte der Präsident des kommunalen Spitzenverbandes, Reinhard Sager. Derzeit debattieren Bund und Länder über ein Folgeangebot des 9-Euro-Tickets.