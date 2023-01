Landwirtschaft zum Anfassen: Grüne Woche startet in Berlin Etwas kleiner, aber mit gewohnt großem Programm: Am Freitag öffnet nach der Corona-Pause wieder die Agrarmesse Grüne Woche. Für die Besucher gibt es Landwirt... dpa

Berlin -Nach zwei Jahren Corona-Pause startet die Grüne Woche in Berlin am Freitag erstmals wieder mit Besuchern. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir eröffnete die Agrarmesse bereits am Donnerstagabend offiziell. Für das Publikum gehen die Tore für die wichtigste Leistungsschau der deutschen Agrarwirtschaft am Vormittag auf. Bis zum 29. Januar erwarten die Veranstalter rund 300.000 Besucher und Besucherinnen.