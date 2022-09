Laumann: Zügige Umsetzung der Arbeitzeiterfassungspflicht Der Christdemokrat Karl-Josef Laumann freut sich über das Arbeitszeiterfassungsurteil des BAG und verweist auf die Vorteile einer schnellen Umsetzung. Kritik... dpa

ARCHIV - Karl-Josef Laumann (CDU), Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen. Rolf Vennenbernd/dpa

Düsseldorf -Nordrhein-Westfalens Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) fordert, das Arbeitszeiterfassungsurteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) rasch umzusetzen. „Jetzt muss das jahrelange Hin- und Her von Bundeswirtschafts- und Bundesarbeitsministerium ein Ende haben und bei der Reform des Arbeitszeitgesetzes klipp und klar zum Ausdruck gebracht werden, dass die Stunden aufgezeichnet werden müssen“, unterstrich Laumann am Mittwoch in Düsseldorf. Er freue sich über die höchstrichterliche Entscheidung. „Denn ich habe nie verstanden, dass bei Menschen, die nach Stundenlohn bezahlt werden, die Stunden nicht aufgeschrieben werden.“