Leag: Beschäftigte bekommen eine Inflationsausgleichsprämie

Cottbus -Der Energiekonzern Leag will seinen Beschäftigten eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie von 1500 Euro zahlen. Das teilte das Unternehmen am Montag in Cottbus mit. Auszubildende sollen 500 Euro erhalten. Das Geld soll den Angaben zufolge im Dezember ausgezahlt werden und helfen, die aktuellen Preissteigerungen abzufedern.