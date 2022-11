Leag: Zwei reaktivierte Blöcke in Jänschwalde laufen Die zwei wegen der Energiekrise reaktivierten Blöcke des Braunkohlekraftwerks Jänschwalde sind nach einer Störung inzwischen wieder am Netz. Vor etwa zwei Wo... dpa

Wasserdampf steigt aus den Kühltürmen des Braunkohlekraftwerks Jänschwalde. Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Jänschwalde -Die zwei wegen der Energiekrise reaktivierten Blöcke des Braunkohlekraftwerks Jänschwalde sind nach einer Störung inzwischen wieder am Netz. Vor etwa zwei Wochen gab das Unternehmen eine Störung bekannt, so dass Block F nach einigen Tagen wieder vom Stromnetz genommen wurde. Seit Mittwoch seien nun definitiv beide Blöcke wieder in Betrieb, sagte ein Sprecher des Energieunternehmens Leag am Donnerstag. Es könnten im Kraftwerksbetrieb aber immer wieder Störungen auftreten. Auch am Block E war ein Schaden an einem Kessel behoben worden, der Block blieb aber am Netz, wie es im Oktober geheißen hatte.