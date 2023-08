Lebensmittel zu teuer: Marktanteil von Bio-Fleisch sinkt

Nach dem Bio-Boom in den Corona-Jahren 2020 und 2021 ist die Nachfrage nach Bio-Fleisch im vergangenen Jahr wieder leicht gesunken. 2022 stammten 3,9 Prozent des gekauften Fleischs aus biologischer Erzeugung, wie das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft am Donnerstag mitteile. Ein Jahr zuvor waren es 4,0 Prozent. Ein wichtiger Grund für die Entwicklung seien die stark gestiegenen Lebensmittelpreise, berichteten die Experten.

Die Nachfrage nach Bio-Fleisch lag damit allerdings nach wie vor deutlich über dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Noch 2019 kam Bio-Fleisch lediglich auf einen Marktanteil von 2,3 Prozent. In den Corona-Jahren hatte sich die Nachfrage dann fast verdoppelt.

Insgesamt gaben die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland nach früheren Angaben des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) 15,3 Milliarden Euro für Bio-Lebensmittel aus - und damit 3,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Die Nachfrage nach Bio-Fleisch ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Allein zwischen 2018 und 2021 hat sich der Marktanteil in Deutschland verdoppelt, innerhalb der vergangenen zehn Jahre sogar verdreifacht. Allerdings fand dies auf niedrigem Niveau statt: Dass Verbraucherinnen und Verbraucher zu Bio-Fleisch greifen, ist laut Bundesinformationszentrum Landwirtschaft nach wie vor die Ausnahme.

Die Vieh- und Fleischbranche zählt zu den umsatzstärksten Zweigen der Agrarbranche und ist einer der wichtigsten Arbeitgeber. In den vergangenen Jahren wurde etwa allein durch das Fleisch verarbeitende Gewerbe ein Umsatz zwischen 15 und 20 Milliarden Euro jährlich erwirtschaftet. Trotz der Afrikanischen Schweinepest und der Einschränkungen im Handel waren 2021 rund 2,6 Milliarden Euro dem Export zuzuschreiben. Dennoch machen sich die Schweinepest, die Corona-Pandemie und aktuell auch die Inflation durchaus bemerkbar.

So verschieben sich laut der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) die Marktanteile zwischen Lebensmitteleinzelhandel und Außer-Haus-Verzehr. Die Verbraucher reagieren generell vorsichtiger und achten wieder vermehrt auf den Preis, während Fleisch gleichzeitig deutlich teurer ist als in den Vorjahren, so die AMI. Diese Entwicklung geht auch an den zumeist hochpreisigen Alternativen, den Fleischersatzprodukten und dem Bio-Markt, nicht spurlos vorüber.

Nach Einschätzung des Marktforschungsunternehmens GfK hat die hohe Inflation das Einkaufsverhalten bei Bioprodukten deutlich verändert. „Es wird weiter Bio gekauft – aber billiger. Die Bereitschaft, höhere Preise für Bioprodukte zu bezahlen, hat angesichts der allgemeinen Preissteigerungen spürbar abgenommen“, sagte der GfK-Handelsexperte Robert Kecskes kürzlich der dpa. Gewinner der Entwicklung seien vor allem die Discounter, Verlierer die Bio-Supermärke und Naturkostläden.

Die Schlachtviehbestände gehen dagegen Jahr für Jahr zurück, der Verbrauch sinkt und auch der Umsatz in der Fleischbranche liegt unter dem der Vorjahre. Allein der Schweinebestand sank innerhalb von 2 Jahren um mehr als 16 Prozent, die Zahl der Betriebe schrumpfte in dieser Zeit noch schneller.

Der angemessene Preis für Lebensmittel ist umstritten: Vor einigen Jahren kamen Wirtschaftswissenschaftler der Universität Augsburg in einer Untersuchung für den Discounter Penny zu dem Ergebnis, dass konventionell-tierische Produkte auf Erzeugerebene etwa dreimal so teuer sein müssten, als dies bisher der Fall ist. Außerdem kommen die Wissenschaftler zu dem Schluss, dass die Fehlbepreisung bei konventionellen Produkten in allen Kategorien weitaus höher sei als bei biologischen Produkten. Allerdings lehnen die Bauern eine solche Berechnung ab, wie das Fachmagazin agrar schreibt: Die Folgen einer doppelten Bepreisung und der Zuweisung der Umweltkosten an die Landwirtschaft würden „erhebliche Konsequenzen für Bauern haben – insbesondere für die bereits von Auflagen und explodierenden Kosten geplagten Tierhalter“. Für die Landwirtschaft würden bei dem genannten Modell nämlich nicht einfach nur die Preise steigen: Auch die Kosten würden auf die Bauern umgewälzt.