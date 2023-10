Finnland: Steckt Russland hinter dem Leck der Gaspipeline? Das könnte ein Motiv sein

Der plötzliche Druckabfall in der Ostsee-Gaspipeline Balticconnector zwischen Finnland und Estland entwickelt sich zu einem neuen zwischenstaatlichen Skandal. In finnischen Regierungskreisen wird bereits Russland als Täter verdächtigt. Das berichtet die finnische Tageszeitung Iltalehti unter Berufung auf anonyme Quellen aus dem Sicherheitsapparat: Das Leck „scheint kein Unfall zu sein“, heißt es.

Der finnische Gasnetzbetreiber Gasgrid hatte am frühen Sonntagmorgen ein Leck gemeldet, nachdem in der knapp 80 Kilometer langen Pipeline ein „ungewöhnlicher“ Druckabfall zu verzeichnen war. Der seismologische Dienst Norsar schätzte die Stärke des seismischen Ereignisses auf eine Einheit, was weniger ist als während der Nord-Stream-Explosionen im vergangenen Jahr.

Der finnische Präsident Sauli Niinistö erklärte darauf am Dienstagnachmittag, das Leck in der Gaspipeline deute auf „externe Aktivitäten“ hin. „Der Schaden an der Unterwasserinfrastruktur wurde ernst genommen und seine Ursachen werden untersucht“, so Niinistö in einer Erklärung.

Vermutlich Pipeline-Sabotage in Finnland: Nato verspricht Reaktion

Die konkrete Ursache des Schadens sei noch nicht bekannt, fügte Niinistö hinzu. Aufgrund der schwierigen Seebedingungen wird eine Untersuchung voraussichtlich mehrere Tage dauern. Der Ort des Schadens liegt außerhalb der Hoheitsgewässergrenze Finnlands, aber innerhalb der finnischen Wirtschaftszone. Finnland leitet daher die Untersuchungen, die gemeinsam mit Estland durchgeführt werden. Die Gaszufuhr zwischen Finnland und Estland wurde vorerst auf Eis gelegt, der Gaspreis war infolgedessen um rund 22 Prozent angestiegen.

Nach Angaben des finnischen Gasnetzbetreibers Gasgrid wird es Monate dauern, bis die Pipeline den Betrieb wieder aufnimmt; die Reparaturen könnten bis zum Ende des Winters dauern. Sollte sich ein vorsätzlicher Angriff auf die kritische Infrastruktur der Nato-Staaten Finnland und Estland bestätigen, werde die Reaktion der Nato „einheitlich und entschlossen“ ausfallen, erklärte seinerseits der Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch vor Beginn eines zweitägigen Treffens der Nato-Verteidigungschefs in Brüssel.

Finnlands Beitritt zur Nato als Motiv für Sabotage?

Warum geht Finnland aber von einer Sabotage aus? Die Ermittlungen in dem Fall werden von der Zentralen Kriminalpolizei geführt und befinden sich noch in einem frühen Stadium. Laut dem Inspektor der Kriminalpolizei Timo Kilpeläinen ist der Schaden aufgrund der Größe und des Ortes so groß, dass der Vorfall als vorsätzliche Handlung untersucht wird, berichtet der finnische öffentlich-rechtliche Sender Yle.

Laut dem finnischen Forscher und Professor für Militärwissenschaften Ilmari Käihkö wäre es eine Verletzung des Selbstbestimmungsrechts Finnlands, sollte der Schaden an der Gaspipeline von außen verursacht worden sein. Käihkö glaubt jedoch nicht, dass eine Sabotage der Gaspipeline Russland echte Vorteile bringen könnte. Die Balticconnector-Gaspipeline zwischen Finnland und Estland sei in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung nicht mit den zuvor sabotierten Nord-Stream-Pipelines vergleichbar. Ihre jährliche Kapazität beträgt zum Beispiel nur 2,6 Milliarden Kubikmeter Gas gegen einstige 55 Milliarden Kubikmeter bei der Nord Stream 1.

Russland könne nach der Einschätzung von Käihkö auf diese Weise keinen nennenswerten Nutzen erzielen. Der Forscher schließt jedoch ein Motiv nicht aus, nämlich dass Russland Finnland wegen des Nato-Beitritts einfach irgendwie schaden möchte. Diese Meinung teilt auch der finnische Russland-Experte und Oberst a.D. Marko Eklund. „Der Hauptgrund könnte natürlich der Beitritt Finnlands zur Nato sein“, wird Eklund von Yle zitiert. Es sei auch nicht überraschend, weil sowohl offizielle als auch inoffizielle Personen in Russland sich zuletzt lautstark dazu äußerten, welche Maßnahmen Russland gegenüber Finnland und dem Westen ergreifen sollte.

Estland weigerte sich bereits nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, russisches Gas zu kaufen, die finnische Gasum wollte jedoch weiterhin Gas aus Russland beziehen, da sie ursprünglich einen Vertrag mit Gazprom bis zum 31. Dezember 2031 hatte. Nachdem sich Finnland geweigert hatte, russisches Gas nach dem neuen Schema in Rubel zu bezahlen, stoppte Gazprom Ende Mai 2022 dann auch die Lieferungen nach Finnland.

