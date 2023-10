Leck in Pipeline entdeckt: Gaspreis in Europa steigt sprunghaft an

Der europäische Gaspreis steigt sprunghaft an, nachdem ein Leck in einer Gaspipeline im Baltikum entdeckt wurde. Der Wert an der Gasbörse in Rotterdam stieg an diesem Montag im Vergleich zum Freitag um fast 22 Prozent auf 42,79 Euro pro Megawattstunde. Im Vergleich zum Tiefstand im Mai von rund 27 Euro pro Megawattsunde ist das ein Preisanstieg von 60 Prozent.

Wegen eines Lecks wurde eine Gaspipeline zwischen Finnland und Estland vorübergehend geschlossen und die Gaszufuhr unterbrochen, wie die Berliner Zeitung bereits berichtete. Nachdem ein ungewöhnlicher Druckabfall aufgetreten war, setzten das finnische Gasunternehmen Gasgrid und der estnische Betreiber Elering in der vergangenen Nacht die Unterwasser-Pipeline außer Betrieb.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Druckabfall in Finnland-Gaspipeline: Mehrere Faktoren prägen den Gaspreis

Da der Winter vor der Tür steht und die Heizperiode im nördlichen Teil Europas bereits beginnt, stellen eine mögliche Versorgungsunterbrechung und damit verbundene Preisschwankungen ein erhebliches Risiko dar. Anhaltende Arbeitsstreiks in Australien, die den Handel mit Flüssigerdgas (LNG) seit mehreren Wochen fest im Griff haben, wirken sich ebenfalls negativ auf den Gaspreis aus.

Die Balticconnector-Pipeline ist 77 Kilometer lang und verläuft zwischen der finnischen Stadt Inkoo und dem estnischen Paldiski. Bevor das Leck entdeckt wurde, transportierte die Pipeline rund 30 Gigawattstunden Gas pro Tag. Das zuständige Gasunternehmen Gasgrid teilte mit, dass die Ursache für das Leck noch nicht bekannt, die Gasversorgung aber vorerst stabil sei. Um zu verhindern, dass noch mehr Gas ausströmt, habe man die Pipeline von den anderen isoliert, heißt es.

Angriff auf Israel: Israelisches LNG wird über Ägypten auch nach Europa transportiert

Auch der Angriff der Hamas auf Israel, der sich ebenfalls am Wochenende ereignete, könnte einen Einfluss auf den Gaspreis haben. Israelisches Flüssigerdgas (LNG) wird nach Ägypten verschifft und anschließend in Teilen auch nach Europa transportiert, wie das Nachrichtenportal Bloomberg berichtet. Zudem ist die baltische Region seit dem Rückgang der russischen Gasimporte stark abhängig von LNG-Lieferungen anderer Länder.

Der Vorfall weckt Erinnerungen an die Explosionen der Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee. Die Untersuchungen zu diesem Fall sind bis heute nicht abgeschlossen. Behörden zufolge ist aber geklärt, dass es sich dabei um einen vorsätzlichen Sabotageakt handelte. Wer genau dafür verantwortlich ist, wird weiter untersucht.

Auch wenn die Ursache des Lecks noch unklar ist, ziehen manche Experten in den sozialen Netzwerken bereits Parallelen zu den Nord-Stream-Pipelines. Gasgrid betonte in seiner Stellungnahme, dass man diese Spekulationen nicht kommentieren wolle. Die Untersuchungen laufen und man werde abwarten, bis diese abgeschlossen seien. Der Gaspreis lag nach der Nord-Stream-Sabotage Ende September 2022 allerdings noch über 180 Euro pro Megawattstunde, was viermal so viel ist wie heute.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de