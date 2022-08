Frankfurt/Main - Nach einem freundlichen Wochenstart hat der Dax am Dienstag leicht nachgegeben. Der deutsche Leitindex fiel im frühen Handel um 0,43 Prozent auf 13.629,44 Punkte. Tags zuvor hatte er um 0,8 Prozent zugelegt. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Morgen um 0,32 Prozent auf 27.761,75 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,33 Prozent auf 3744,65 Zähler.

Das Augenmerk am Markt richtete sich auf zahlreiche weitere Unternehmen mit Quartalsberichten und aktualisierten Aussagen zum Gesamtjahr. Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re meldete etwa durchwachsene Zahlen zum zweiten Quartal. Die Aktien reagierten im Dax mit Kursgewinnen von 0,7 Prozent. An der Index-Spitze legten die Anteile von Airbus um 0,8 Prozent zu. Der weltgrößte Flugzeugbauer lieferte im Juli nach Engpässen bei Zulieferern zwar deutlich weniger Maschinen aus als im Monat zuvor, holte aber zugleich Aufträge über 401 neue Maschinen herein.

Für die Papiere des Autozulieferers und Reifenherstellers Continental indes ging es am Dax-Ende um 2,4 Prozent abwärts. Wegen gestiegener Kosten und Abschreibungen im zweiten Quartal rutschte das Unternehmen aus Hannover in die Verlustzone. Für das zweite Halbjahr wird aber nicht zuletzt wegen eines hohen Auftragseingangs in der Autozuliefersparte Zuversicht verbreitet. Der Ausblick auf das Gesamtjahr wurde bestätigt.

Der Flughafenbetreiber Fraport erhöhte nach einem starken Geschäftsbericht zum zweiten Quartal seine Jahresprognose für die Passagierzahlen und den Gewinn im Tagesgeschäft. Das beflügelte dessen Aktien, die sich an die MDax-Spitze setzten. Scout24 zeigten sich nach detaillierten Quartalszahlen unverändert.

Im SDax legten die Anteile des Fotodienstleisters Cewe nach etwas besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen um 1,3 Prozent zu.