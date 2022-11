Leichtes Wachstum bei Zalando Die Inflation ist hoch, die Menschen halten sich beim Shopping aus Sorge vor weiter steigenden Preisen zurück - der Modehändler Zalando bekam das zuletzt deu... dpa

ARCHIV - Das Logo vom Onlinehändler Zalando. /Symbolbild Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin -Nach einem schwachen ersten Halbjahr blickt der Modehändler Zalando optimistischer in die letzten Monate des Jahres und hofft vor allem auf ein kräftiges Weihnachtsgeschäft. Mit Gegenwind sei aber weiterhin und auch in 2023 zu rechnen, die Unsicherheit im Markt sei hoch, sagte Mitgründer und Chef Robert Gentz am Donnerstag in Berlin. Das Online-Unternehmen hat seit Monaten mit der Inflation, Lieferengpässen und geringerer Kauflaune zu kämpfen. Es gebe große Unsicherheit, wie groß die Kundennachfrage am Jahresende tatsächlich sei, sagte Finanzchefin Sandra Dembeck. „Das Konsumklima ist an einem neuen Tiefpunkt angekommen und die Inflation weiterhin hoch.“