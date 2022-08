Schönefeld - Auch für das letzte Ferienwochenende in Berlin und Brandenburg rechnen die Betreiber des Hauptstadtflughafens BER mit einem hohen Reiseaufkommen. 195.000 Fluggäste werden am Freitag, Samstag und Sonntag insgesamt erwartet, wie die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg auf Anfrage mitteilte. Die verkehrsreichsten Tage werden dabei erneut der Freitag (72.000 Reisende) und der Sonntag (67.000). Wie schon in den Wochen zuvor dürfte das große Chaos ausbleiben. „Für das letzte Ferienwochenende erwarten wir weiterhin einen gewöhnlichen Ferienbetrieb mit weitestgehend stabilen Prozessen“, teilte ein Sprecher mit.