Letzter Ferientag am BER vergleichsweise ruhig Für viele Berliner ist das zunächst mal keine gute Nachricht: Die Ferien gehen zu Ende. Immerhin gab es am Flughafen kein Chaos, und auch auf den Straßen war... dpa

Eine Passagiermaschine startet von einem Flughafen. Julia Cebella/dpa/Symbolbild

Berlin/Schönefeld -Der letzte Tag der Herbstferien in Berlin und Brandenburg verlief am Hauptstadtflughafen BER ohne größere Störungen. Bis zum Nachmittag habe es weder Flugausfälle noch deutliche Verspätungen gegeben, sagte ein Flughafensprecher am Sonntag. Nach Angaben der Polizei blieb es auch auf der Stadtautobahn und den Berliner Straßen vergleichsweise ruhig: Hinweise auf Staus oder zähfließenden Verkehr habe es nicht gegeben.