Letzter Schultag vor den Herbstferien: Reiseverkehr rollt an

Berlin/Schönefeld -Am letzten Schultag vor den Herbstferien wird es an diesem Freitag in Bahnen, auf den Straßen und am Flughafen BER wieder voll. „Zum Ferienbeginn in Berlin und Brandenburg erwarten wir eine erhöhte Nachfrage im Fernverkehr“, teilte die Bahn auf Anfrage mit. „Am Freitag ist ohnehin ein reisestarker Wochentag. Höher als sonst ist die Zahl der Buchungen schon jetzt für Samstag“, hieß es weiter. „Insbesondere die Fernverkehrszüge Richtung Süden (Nürnberg, München), Westen (NRW) und Norden (Hamburg sowie Ostsee) werden hoch ausgelastet sein.“ Die Bahn empfehle, Sitzplätze zu reservieren.