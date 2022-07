Berlin - Das Berliner Sammeltaxi Berlkönig wird an diesem Mittwoch das letzte Mal Fahrgäste in der Hauptstadt einsammeln - danach stellen die Berliner Verkehrsbetriebe(BVG) das Angebot ein. Der Berlkönig „ist letztmalig morgen bis in die Nacht zum 21. Juli unterwegs“, teilte das Unternehmen mit. Vier Jahre lang waren die Sammeltaxen, die von dem Unternehmen Via betrieben werden, dann im Ostteil der Stadt unterwegs. Per App ließen sich die Fahrten buchen, ein Computer berechnete die Route so, dass mit wenigen Umwegen möglichst viele Fahrgäste zusteigen konnten.

Noch in diesem Jahr sollen zwei neue Angebote der BVG auf den Berlkönig folgen. Das genaue Startdatum ist weiterhin unklar. Zum einen plant die BVG einen Rufbus, der ebenfalls im Osten von Berlin rund um die Uhr im Einsatz sein soll. Der Dienst soll Fahrgäste zu regulären Haltestellen bringen und sie dort abholen. Es werden aber auch „Direktfahrten im Bediengebiet“ möglich sein, hieß es. Auch bei diesem Angebot sollen Fahrten gebündelt werden.

Das zweite Vorhaben nennt sich „Alternative Barrierefreie Beförderung“. Hier sollen Fahrgäste vor allem an noch nicht barrierefreien Bahnhöfen eine Transportalternative erhalten. „Bis voraussichtlich Ende 2023 sollen in einem Pilotprojekt zunächst die U8, Teile der U5 sowie der S-Bahnhof Marienfelde angebunden werden. Ab Anfang 2024 soll das Angebot dann berlinweit gelten“, teilte die BVG vor einigen Wochen mit. Bei beiden Diensten ist Via erneut für Personal, Fahrzeuge und Software verantwortlich.