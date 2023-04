Lichtblick beim Export - Ausfuhren auch im Februar gestiegen Deutschlands Exporteure profitieren von besser funktionierenden Lieferketten und einer starken Nachfrage auf wichtigen Märkten. Doch es bleiben nach Einschät... Friederike Marx , dpa

ARCHIV - In den ersten zwei Monaten des Jahres stiegen die Exporte um 8,4 Prozent gegenüber des Vorjahreszeitraums. Christian Charisius/dpa

Wiesbaden -Gute Geschäfte in den USA und China haben den deutschen Export im Februar angeschoben. Nach Zuwächsen zu Jahresbeginn erzielten Exporteure in der Summe ein weiteres Plus. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sprach von einem „kleinem Lichtblick“ angesichts der globalen Unsicherheiten. „Die schwächelnde weltweite Nachfrage, hohe Inflationsraten und der zunehmende Protektionismus belasten jedoch weiterhin die deutsche Außenwirtschaft“, sagte DIHK-Außenwirtschaftsexpertin Carolin Herweg.