Lieber Kerzen? Vorbereitung für Weihnachtsbaum-Saison Nordmanntanne oder doch eine Fichte? Auf den Weihnachtsbaum-Plantagen in Brandenburg laufen die Vorbereitungen. Fraglich, ob wegen der Energiespar-Debatte me... dpa

PRODUKTION - Christian Mai befestigt auf einer Schonung mit Nordmanntannen, die in diesem Jahr zum Selberfällen freigegeben sind, auf dem Werderaner Tannenhof bei Plötzin eine Preismarkierung. Bernd Settnik/dpa

Potsdam -Noch knapp drei Monate bis Weihnachten - für Weihnachtsbaum-Produzenten in Brandenburg haben die Vorbereitungen schon begonnen. Auch die Bäume zum Fest dürften in diesem Jahr an den Verkaufsständen teurer werden. Es solle aber allenfalls zu moderaten Preisanpassungen kommen, sagte Weihnachtsbaumproduzent Christian Mai aus Werder an der Havel, der auch zum Vorstand des Bundesverbandes gehört. Die Kosten seien wegen höherer Löhne und teuerer Düngemittel gestiegen, nennt der Geschäftsführer des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg, Andreas Jende, einige Gründe. Beim Wuchs der Bäume sieht er keine Qualitätseinbußen.