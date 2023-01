Lieferando weitet Lebensmittel-Lieferungen im Osten aus Lebensmittel geliefert vom Restaurant-Lieferdienst Lieferando. Das Unternehmen baut das Angebot in Berlin aus. dpa

ARCHIV - Ein Fahradbote vom Lieferdienst «Lieferando.de» fährt durch die Innenstadt. rchivbild Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/A

Berlin -Der Restaurant-Lieferdienst Lieferando baut in Berlin sein Geschäft mit Lebensmittellieferungen aus. Neben einem Warenlager in Berlin-Charlottenburg will das Unternehmen an diesem Donnerstag ein weiteres im Osten der Hauptstadt in Betrieb nehmen, wie Lieferando am Donnerstag mitteilte. Rund 1000 Produkte wie Obst, Gemüse, Fertiggerichte oder Tiefkühlwaren sollen Kundinnen und Kunden in Berlin-Friedrichshain und Prenzlauer Berg dann über die Lieferando-App erwerben können.