Lindner nennt Treuhand Symbol für enttäuschte Hoffnungen Es war eine Mammutaufgabe: Tausende ehemals volkseigene DDR-Betriebe wurden nach 1990 privatisiert. Die damit beauftragte Treuhand machte sich wenig Freunde.... dpa

Berlin -Bundesfinanzminister Christian Lindner hat die Arbeit der Treuhandanstalt nach der deutschen Einheit verteidigt. Zwar seien Fehler geradezu zwangsläufig gewesen, und die Institution sei zum Symbol für enttäuschte Hoffnungen und Verletzungen in Ostdeutschland geworden, sagte der FDP-Politiker am Montag in Berlin. Doch werde dies teilweise instrumentalisiert.