Linke-Abgeordneter dringt auf Entscheidung über PCK-Eigner

Schwedt/Oder -Der Brandenburger Linke-Bundestagsabgeordnete Christian Görke fordert vom Bund klare Entscheidungen zur Zukunft der Gesellschafter der Raffinerie PCK in Schwedt. Görke kritisierte am Freitag, dass der Bund die treuhänderische Verwaltung der Mehrheitseigner von PCK - die beide Tochterfirmen des russischen Staatskonzerns Rosneft sind - um ein halbes Jahr verlängert hat. Die Raffinerie in der Uckermark versorgt große Teile des Nordostens Deutschlands mit Treibstoff.

„Mit der aktuellen Entscheidung der Bundesregierung geht die Hängepartie leider weiter“, sagte Görke. Dabei hätten kasachische Staatsunternehmen signalisiert, dass sie an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert seien. „Auch eine Übernahme der Rosneft-Anteile durch den Bund wäre eine praktikable Lösung, um die Versorgungs- und Energiesicherheit zu gewährleisten und tausende Arbeitsplätze langfristig zu sichern.“

Bis Ende 2022 verarbeitete PCK vor allem Rohöl aus Russland. Im Zuge der Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine beschloss die Bundesregierung einen Verzicht auf russisches Öl. Sie verhängte auch eine Treuhandverwaltung über Rosneft Deutschland und RN Refining & Marketing, die Mehrheitseigner von PCK.