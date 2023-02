Linke: Fahrplan für Eigentümerstruktur nötig Der Linken-Bundestagsabgeordnete Christian Görke hat die Bundesregierung aufgefordert, das weitere Vorgehen für mögliche Eigentümerwechsel bei der Ölraffiner... dpa

Berlin/Schwedt -Der Linken-Bundestagsabgeordnete Christian Görke hat die Bundesregierung aufgefordert, das weitere Vorgehen für mögliche Eigentümerwechsel bei der Ölraffinerie PCK in Schwedt offenzulegen. „Die Bundesregierung muss in der bevorstehenden Task-Force-Sitzung endlich die Karten auf den Tisch legen und einen klaren Fahrplan präsentieren, wie es mit der Eigentümerstruktur bei der PCK-Raffinerie weitergeht“, teilte Görke am Sonntag mit. Die Bundesregierung soll am Montag bei einer Sondersitzung einer Arbeitsgruppe zur Raffinerie vor allem über die Versorgungslage berichten.