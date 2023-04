Linke fordert 29-Euro-Ticket für Berlin und Brandenburg CDU und SPD in Berlin versprechen die Fortführung des 29-Euro- Tickets. Wie genau das gehen soll, ist unklar, zumal das in Brandenburg auf viel Skepsis stößt... dpa

Berlin -Die Berliner Linke fordert ein 29-Euro-Nahverkehrs-Ticket für alle Berliner und Brandenburger plus ein 9-Euro-Sozialticket für bedürftige Menschen in beiden Ländern - beides auf Basis des neuen DeutschlandticKets. Die bisherige Berliner „Insellösung“ mit einem 29-Euro-Monatsticket Berlin AB sei für eine Übergangszeit in Ordnung gewesen, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus, Kristian Ronneburg, der Deutschen Presse-Agentur. „Aber es kann nicht unser Ansatz sein, nur Berlin zu denken bei den Ticketfragen und obendrein Bundesmittel ungenutzt zu lassen.“