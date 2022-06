Potsdam - Die Linke-Fraktion im Brandenburger Landtag hat die Bundesregierung aufgefordert, Garantien für die Raffinerie PCK in Schwedt und die 1200 Beschäftigten bei einem Ölembargo gegen Russland in einem Gesetz festzuschreiben. Darin müssten auch die finanziellen Mittel des Bundes für den Umbau der Raffinerie festgeschrieben werden, sagte Linke-Fraktionschef Sebastian Walter am Dienstag. Er erneuerte die Forderung nach einer Ausnahme für die PCK von einem Ölembargo gegen Russland, solange der Fortbestand der Raffinerie und die Versorgungssicherheit nicht gesichert sei.

Auch CDU-Fraktionschef Jan Redmann kritisierte, dass die Ministerpräsidenten der Ost-Länder bei ihrer Konferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) keine Garantien für Schwedt festgeschrieben hätten. Zudem kritisierte Redmann Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner, der erklärt habe, dass es auf dem europäischen Markt Überkapazitäten im Bereich der Raffinerien gebe. Wenn die PCK Raffinerie wegfalle, würde die Marktmacht der übrigen Konzerne gestärkt, warnte Redmann.