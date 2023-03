Linke fordert Verstaatlichung von Rosneft-Töchtern Nach der Bestätigung des Bundesverwaltungsgerichts für die Treuhandverwaltung der beiden deutschen Rosneft-Tochterfirmen plädiert die Linke für Verstaatlichu... dpa

ARCHIV - Blick auf den Eingang zur Zentrale von Rosneft Deutschland und RN Refining & Marketing. Joerg Carstensen/dpa/Archivbild

Leipzig/Potsdam -Nach der Bestätigung des Bundesverwaltungsgerichts für die Treuhandverwaltung der beiden deutschen Rosneft-Tochterfirmen plädiert die Linke für Verstaatlichung. „Wir fordern, dass Bund und Land Brandenburg jetzt Anteile an der PCK-Raffinerie in Schwedt übernehmen“, sagte Landtagsfraktionschef Sebastian Walter am Dienstag.