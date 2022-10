Linke in den USA: Der umstrittene Brief gegen den Krieg

Auch Alexandria Ocasio-Cortez aus New York hat den Brief unterzeichnet.

Auch Alexandria Ocasio-Cortez aus New York hat den Brief unterzeichnet.

Lieber Herr Präsident,

Wir schreiben Ihnen mit Anerkennung für Ihr Engagement für den legitimen Kampf der Ukraine gegen den Angriffskrieg Russlands. Ihre Unterstützung für die Selbstverteidigung eines unabhängigen, souveränen und demokratischen Staat wurde vom Kongress unterstützt, einschließlich der Zustimmung zu militärischer, wirtschaftlicher und humanitärer Hilfe, die der Sache förderlich sind. Die Politik Ihrer Regierung war von entscheidender Bedeutung, um dem ukrainischen Volk durch seinen mutigen Kampf und seine heroischen Opfer zu ermöglichen, Russland eine historische militärische Niederlage zuzufügen und Russland zu zwingen, die erklärten Ziele der Invasion drastisch zurückzufahren.

Entscheidend ist, dass Sie dies erreicht haben, während Sie gleichzeitig festgestellt haben, dass es zwingend notwendig sei, einen direkten militärischen Konflikt mit Russland zu vermeiden. Denn ein solcher könnte „dem Dritten Weltkrieg führen, etwas, was wir zu verhindern versuchen müssen“. Das Risiko des Einsatzes von Atomwaffen wird heute so hoch eingeschätzt wie nie zuvor seit dem Höhepunkt des Kalten Krieges.

Angesichts der katastrophalen Möglichkeiten einer nuklearen Eskalation und Fehlkalkulation, die nur zunehmen, je länger dieser Krieg andauert, stimmen wir Ihrer Zielsetzung zu, dass die Vermeidung eines direkten militärische Konflikt eine vorrangige nationale Sicherheitspriorität ist. Angesichts der Zerstörung, die dieser Krieg für die Ukraine und die Welt angerichtet hat, sowie des Risikos einer katastrophalen Eskalation, glauben wir auch, dass es im Interesse der Ukraine, der Vereinigten Staaten und der Welt liegt, einen längeren Konflikt zu vermeiden.

Aus diesem Grund fordern wir Sie dringend auf, die militärische und wirtschaftliche Unterstützung, die die Vereinigten Staaten der Ukraine gewährt haben, mit einem proaktiven diplomatischen Vorstoß zu kombinieren und die Bemühungen um einen realistischen Rahmen für einen Waffenstillstand zu verstärken. Dies steht im Einklang mit Ihrer Erkenntnis, dass „es hier eine Verhandlungslösung geben muss“, und Ihrer Sorge, dass Wladimir Putin „im Moment keinen Ausweg hat, und ich versuche herauszufinden, wie wir damit umgehen sollen“.

Wir machen uns keine Illusionen über die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, Russland angesichts seiner ungeheuerlichen und illegalen Invasion in der Ukraine und seiner Entscheidung, weitere illegale Annexionen ukrainischen Territoriums vorzunehmen, zu Verhandlungen zu bringen. Wenn es jedoch einen Weg gibt, den Krieg zu beenden und gleichzeitig eine freie und unabhängige Ukraine zu bewahren, liegt es in der Verantwortung Amerikas, alle diplomatischen Wege zu beschreiten, um eine solche Lösung zu unterstützen, die für die Menschen in der Ukraine akzeptabel ist. Ein solcher Rahmen würde vermutlich Anreize zur Beendigung der Feindseligkeiten beinhalten, einschließlich einiger Formen von Sanktionserleichterungen, und die internationale Gemeinschaft zusammenbringen, um Sicherheitsgarantien für eine freie und unabhängige Ukraine zu schaffen, die für alle Parteien, insbesondere die Ukrainer, akzeptabel sind. Die Alternative zur Diplomatie ist ein langwieriger Krieg mit den damit verbundenen Gewissheiten und katastrophalen und unbekannten Risiken.

Russlands Invasion hat den Menschen in der Ukraine unkalkulierbaren Schaden zugefügt und zum Tod von unzähligen Tausenden von Zivilisten, ukrainischen Soldaten und der Vertreibung von 13 Millionen Menschen geführt. Die jüngste Einnahme von Städten im Osten der Ukraine durch Russland hat zu einem entscheidenden Moment in dem Konflikt Ukraine geführt, da die Konsolidierung der russischen Kontrolle etwa 20 Prozent des Territoriums der Ukraine umfasst. Der Konflikt bedroht weitere zig Millionen Menschen weltweit, weil die explodierenden Preise für Weizen, Düngemittel und Treibstoff akute Krisen im weltweiten Hunger und in der Armut auslösen. Ein Krieg, der jahrelang andauern kann – möglicherweise in Intensität und geografischer Ausdehnung eskaliert – droht, noch viel mehr Ukrainer zu vertreiben, zu töten und zu verarmen, während er Hunger, Armut und Tod auf der ganzen Welt verursacht. Der Konflikt hat auch zu erhöhten Gas- und Lebensmittelpreisen im Inland beigetragen, was die Inflation und die hohen Ölpreise für die Amerikaner in den letzten Monaten angeheizt hat.

Ökonomen glauben, dass einige der spekulativen Bedenken, die zu höheren Kraftstoffkosten führen, nachlassen und wahrscheinlich zu einem Rückgang der Weltölpreise führen werden, wenn sich die Situation in der Ukraine stabilisiert.

Wir stimmen mit der Sichtweise der Regierung überein, dass es nicht an Amerika ist, Druck auf die ukrainische Regierung bezüglich souveräner Entscheidungen auszuüben, und mit dem von Ihnen formulierten Grundsatz, dass es „nichts über die Ukraine ohne die Ukraine“ geben sollte.

Aber als Gesetzgeber, die für die Ausgaben von zig Milliarden US-Dollar von den Steuerzahlern für Militärhilfe in dem Konflikt verantwortlich sind, glauben wir, dass eine solche Beteiligung an diesem Krieg auch eine Verantwortung für die Vereinigten Staaten schafft, alle möglichen Wege zu prüfen, einschließlich eines direkten Engagements mit Russland, um Schaden zu mindern und die Ukraine bei der Herbeiführung einer friedlichen Lösung zu unterstützen.

Präsident Selenskyj bekräftigte im Mai trotz festgefahrener Verhandlungen, dass der Krieg „nur durch Diplomatie endgültig zu Ende gehen wird“, und hatte zuvor erklärt, dass „jeder psychisch gesunde Mensch immer den diplomatischen Weg wählt, weil er oder sie weiß: auch wenn es schwierig ist , es kann den Verlust von Tausenden, Zehntausenden … und vielleicht sogar Millionen von Menschenleben verhindern.“

Abschließend fordern wir Sie dringend auf, energische diplomatische Bemühungen zur Unterstützung einer Verhandlungslösung und eines Waffenstillstands zu unternehmen, direkte Gespräche mit Russland zu führen, die Aussichten für ein neues europäisches Sicherheitsarrangement zu erkunden, das für alle Parteien akzeptabel ist und eine souveräne und unabhängige Ukraine ermöglichen wird, und streben in Abstimmung mit unseren ukrainischen Partnern ein rasches Ende des Konflikts an und dieses Ziel als Amerikas oberste Priorität zu bekräftigen.

Washington, 24. Oktober 2022

Pramila Jayapal, Earl Blumenauer, Cori Bush, Sara Jacobs, Ro Khanna, Barbara Lee, Ilhan Omar, Ayanna Pressley, Jackson Lee, Mark Pocan, Nydia M. Velázquez, Gwen S. Moore, Yvette D. Clarke, Henry C. „Hank“ Johnson, Jr., Rashida Tlaib, Alexandria Ocasio-Cortez, Mondaire Jones, Peter A. DeFazio, Jamaal Bowman, Ed.D., Marie Newman, Alma S. Adams, Ph.D., Chellie Pingree, Jamie Raskin, Bonnie Watson Coleman, Mark Takano, André Carson, Donald M. Payne, Jr., Mark DeSaulnier.