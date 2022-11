LNG auf Zielgerade - Erstes Spezialschiff in Deutschland Auch mit Hilfe von LNG will Deutschland einen Gasmangel verhindern. Dazu setzt es zunächst auf Spezialschiffe als schwimmende Terminals. Das erste dieser Sch... Christopher Hirsch , dpa

dpatopbilder - Die «Neptune» fährt in Hafen von Mukran vor der Küste der Ostseeinsel Rügen. Stefan Sauer/dpa

Mukran -Deutschlands Einstieg in den Import von Flüssigerdgas (LNG) wird langsam, aber stetig im Novembernebel über der Ostsee sichtbar. Am Mittwoch kam mit der „Neptune“ das erste Spezialschiff zur Umwandlung von LNG in den gasförmigen Zustand in einem deutschen Hafen an - zu einem Zwischenstopp auf der Insel Rügen. Ab Dezember soll es auf dem Festland in Lubmin bei Greifswald als schwimmendes Terminal zum Einsatz kommen.