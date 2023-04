Habeck will ab 2024 bis auf Ausnahmen keine Gasheizungen mehr, lässt aber viele LNG-Terminals bauen. Am Ende verliert eine Gasheizung umso mehr gegen eine Wärmepumpe.

Lubmin, Mecklenburg-Vorpommern: Das Verarbeitungsschiff „Neptune“ liegt im Industriehafen am LNG-Terminal. Jens Büttner/dpa

Selten wurden Gasheizungen so genau unter die Lupe genommen, wie es derzeit im Rahmen des neuen Entwurfs des bestehenden Gebäudeenergiegesetztes der Fall ist. So scheiden sich die Geister: Umweltschützer plädieren für Wärmepumpen und skeptische Eigentümer beharren auf Öl- und Gasheizungen.

Aktuelle Vergleichsrechnungen zeigen, dass eine Wärmepumpe beim CO₂-Ausstoß um 45 Prozent besser abschneidet als eine Gasheizung. Da könnte man meinen: ein guter Grund, um den von Wirtschaftsminister Robert Habeck vorangetriebenen Heizungstausch zu begrüßen. Schaut man genauer hin, so verschlimmert sich die Klimabilanz der Gasheizungen sogar noch dank Habecks Beteiligung. Wie kann das sein?

So wird die Klimabilanz der Gasheizungen noch schlechter

Die Antwort lautet: Flüssigerdgas, d.h. LNG (Liquid Natural Gas). Habeck will ab 2024 zwar Gasheizungen verbannen, unterstützt aber gleichzeitig mit dem LNG-Beschleunigungsgesetz den Bau mehrerer LNG-Terminals an der Ost- und Nordseeküste als Alternative zu ausgefallenen Pipeline-Gaslieferungen aus Russland. Über diese Importterminals könnten deutsche Gasimporteure künftig genauso viel Erdgas nach Deutschland importieren, wie Russland zuvor über Nord Stream geliefert hat. Man kann Habeck einerseits verstehen: Deutschland brauchte schnell eine Alternative zum russischen Pipelinegas. Andererseits drängt sich die Frage auf: Warum so viel, während der Ausbau der erneuerbaren Energien laut Umweltschutzorganisationen überbürokratisiert bleibt?

Welches Ausmaß Flüssiggas für die Gasheizungen hat, kann mit einer einfachen Rechnung verdeutlicht werden.

Laut Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle liegt der CO₂-Ausstoß beim Erdgas bei 201 Gramm pro Kilowattstunde. „Das ist aber alles russisches und norwegisches Pipelinegas“, sagt Benjamin Sahan, Professor für Elektro- und Informationstechnik an der Hochschule Hannover, im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Die 201 Gramm seien damit der „absolute Best Case“.

„Beziehen wir künftig wie bereits im letzten Jahr mehr LNG, sind wir nicht mehr bei 201 Gramm CO₂ pro Kilowattstunde, sondern durchschnittlich locker bei 300 Gramm“, warnt Sahan. Dieser Wert ergebe sich selbst dann, wenn wir nur 30 Prozent Flüssiggas importieren würden. Somit wären es nicht mehr 4232 Kilogramm CO₂, die eine Gasheizung im Einfamilienhaus jährlich ausstößt, sondern über 6315 Kilogramm – bei einer Nutzenergie von 20.000 Kilowattstunden und einem Jahresnutzungsgrad der Anlage von 95 Prozent.

LNG wegen Fracking und Transportwegen in der CO₂-Bilanz umstritten

55 Prozent: So hoch war der Anteil russischer Gaslieferungen nach Deutschland noch im Jahr 2021. Dieser Wert muss nun ersetzt werden und wird laut Sahan nicht vollständig von norwegischem Pipelinegas gedeckt. Es werde höchstwahrscheinlich auch weiter aus Katar und den USA in Form von Flüssiggas importiert werden, schätzt der promovierte Ingenieur. Und damit lande man beim „absoluten Worst Case“. Hintergrund sei auch: die umstrittene Fracking-Methode, die in Amerika zur Gasgewinnung zum Teil angewandt wird.

Was ist fracking? Definition Der Begriff „Fracking" steht für „Hydraulic Fracturing" und ist ein Verfahren zur Gewinnung von Erdöl und vor allem Erdgas. Dabei wird ein Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien Hunderte Meter ins Gestein gepresst, um die Gesteinsschichten aufzubrechen und an den Rohstoff heranzukommen.

Der Fracking-Prozess erzeugt nicht nur Unmengen an Abwasser, sondern emittiert auch Treibhausgase wie Methan und setzt giftige Luftschadstoffe frei. Habeck würde eigentlich eine gewisse Doppelmoral zeigen, wenn er zwar 65 Prozent der deutschen Heizstruktur auf erneuerbare Energien umwälzen will, gleichzeitig aber die hoch umstrittene Fracking-Methode durch LNG-Importe aus den USA unterstützten würde. Aber auch unabhängig vom Fracking bleibt Flüssigerdgas allein durch die Transportwege in der CO₂-Bilanz umstritten.

Trotz höherer CO₂-Ausstöße: LNG eine richtige Alternative zum russischen Gas?

Durch den Prozess der Verflüssigung entstehen laut Benjamin Sahan zusätzlich große Energieverluste. Immerhin kann Gas aus Katar und Amerika nicht wie russisches oder norwegisches Gas über Pipelines transportiert werden. „Bei der Gewinnung von LNG entweicht teilweise Methan in die Atmosphäre, was den CO₂-Faktor noch mal erhöht“, sagt er.

Laut der Bundesnetzagentur hat Deutschland im Jahr 2022 im Gasverbrauch 17,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr eingespart. „Wir haben natürlich durch den milden Winter und viele Energiesparmaßnahmen das Glück, hohe Gaseinsparungen vorweisen zu können“, kommentiert unser Gesprächspartner. Dennoch sei Deutschland bei schlechteren Bedingungen auf ausländisches Gas angewiesen: Die 55 Prozent aus Russland könne man nicht ausschließlich durch norwegisches Gas ersetzen. Den Bau neuer LNG-Terminals als eine Alternative zu russischem Gas findet er richtig.

