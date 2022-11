Logistikunternehmen siedelt sich in Frankfurt (Oder) an Im Industriegebiet GVZ-Süd in Frankfurt (Oder) ist die erste Logistikhalle vermietet worden. Den Zuschlag auf dem Areal - dem sogenannten Log Plaza - erhielt... dpa

Frankfurt (Oder) -Im Industriegebiet GVZ-Süd in Frankfurt (Oder) ist die erste Logistikhalle vermietet worden. Den Zuschlag auf dem Areal - dem sogenannten Log Plaza - erhielt die EV Cargo Unternehmensgruppe, die die mehr als 47.500 Quadratmeter große Mietfläche für die Verteilung und Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus für Elektrofahrzeuge nutzen wird. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Peter Bergmann, Projektleiter beim Betreiber des Areals, Alcaro Invest, berichtete von einem steigenden Interesse an Logistikflächen in der Region Berlin-Brandenburg. Das insgesamt rund 44 Hektar große Areal solle ein zukunftsorientierter Logistik- und Industriestandort werden. Dass der Mieter für die Zukunftsindustrie Elektromobilität tätig sei, stärke die Region.