Lohngerechtigkeit: Bundesrichter stärken Position von Frauen Geschlechtergerechtigkeit? Bei der Bezahlung sind Frauen oft schlechter gestellt als ihre männlichen Kollegen. Eine Frau aus Sachsen klagte sich bis zum Bund... dpa

ARCHIV - Das Bundesarbeitsgericht verhandelt in Erfurt einen Fall, bei dem es um die Benachteiligung einer Frau bei der Bezahlung im Job geht. Annette Riedl/dpa

Erfurt -Deutschlands höchste Arbeitsrichter haben die Position von Frauen im Streit um gleiche Bezahlung wie Männer verbessert. Das Bundesarbeitsgericht entschied am Donnerstag in Erfurt in einem Fall aus Sachsen, dass Arbeitgeber Verdienstunterschiede von Frauen und Männern nicht mit ihrem unterschiedlichen Verhandlungsgeschick begründen können (8 AZR 450/21). Es sprach einer 44 Jahre alten Dresdnerin, die im Vertrieb einer sächsischen Metallfirma arbeitete, eine Gehaltsnachzahlungen von 14.500 Euro und eine Entschädigung zu.