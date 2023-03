London vor Beitritt zu transpazifischem Handelsabkommen Britische Unternehmen würden laut Premier Rishi Sunak „nie dagewesenen Zugang zu Märkten von Europa bis in den Südpazifik haben“. Ein wichtiges Land ist jedo... dpa

Großbritannien Premierminister Rishi Sunak in London. Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

London -Großbritannien steht nach Angaben der Regierung in London kurz vor einem Beitritt zum transpazifischen Handelsabkommen CPTPP. Das teilte der Regierungssitz 10 Downing Street in der Nacht zum Freitag mit. Die Aufnahme in den Handelspakt der Pazifikanrainer soll demnach noch in diesem Jahr über die Bühne gehen.