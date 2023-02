Lufthansa-Chaos in Frankfurt führt zu Ausfällen in Berlin Weil in Frankfurt ein Kabel durchtrennt wurde, bleiben in Berlin am Mittwoch Flugzeuge am Boden. Eine große IT-Störung der Lufthansa sorgt für Ausfälle und V... Babett Gumbrecht , Mona Wenisch und Fabian Nitschmann , dpa

Menschen warten in einer Schlange vor dem Reisezentrum. Hannes P. Albert/dpa

Berlin -Menschen mit fragenden Gesichtern stehen in der Schlange vor dem Lufthansa-Schalter im Berliner Flughafen BER. Zeitweise war die Schlange am Vormittag länger, als die vorgesehenen Absperrungen. Frust breitet sich aus. „Unser Flug ist schon lange weg“, sagte eine Passagierin in der Schlange.