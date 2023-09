Der Ausbau erneuerbarer Energie ist eines von vielen klimapolitischen Zielen, das die Bundesregierung verfolgt. Die Klimaschutzziele einzuhalten, das ist Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck, der sich auch für die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes eingesetzt hat, besonders wichtig. In manchen Branchen ist die Umstellung auf alternative Treibstoffe aber nicht ohne weiteres möglich. Vor allem in der Luftfahrt.

Robert Habeck sieht in synthetischen Kraftstoffen die Zukunft der Luftfahrt

Die Dekarbonisierung des Luftverkehrs ist eine besondere Herausforderung. Die Herstellung synthetischer Kraftstoffe, die mit erneuerbaren Energien hergestellt werden, benötigen eine große Menge an Strom. Die benötigte Menge Strom könnte Deutschland aber gar nicht aufbringen, sagt Lufthansa-Vorstandsvorsitzender Carsten Spohr laut einem Bericht des Nachrichtendienstes Bloomberg.

„Um die Treibstoffe ausreichend herzustellen, bräuchten wir etwa die Hälfte des deutschen Stroms,“ sagte Spohr auf einer Luftfahrtkonferenz am Montag in Hamburg. „Ich glaube nicht, dass Herr Habeck mir das geben wird“, fügt Spohr hinzu. Die Luftfahrtindustrie arbeitet bereits daran, einen Markt für CO₂-neutrale Treibstoffalternativen zu finden, die herkömmliches Kerosin ersetzen. Bisher ist die einzige Alternative, die sich technisch realisieren lässt, die Herstellung von synthetischen Treibstoffen.

Während die Umstellung im Automobilsektor auf elektrisch betriebene Autos theoretisch recht schnell umgesetzt werden kann, fehlt es in der Luftfahrt noch an Akkus, die eine deutlich höhere Energiedichte haben. Um ein Verkehrsflugzeug voller Passagiere samt Fracht am Himmel halten und befördern zu können, braucht es enorm leistungsstarke Akkus. Wann und ob sich diese überhaupt entwickeln lassen, ist unklar.