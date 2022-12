Lufthansa will trotz Staatshilfen Boni an Vorstand zahlen Anfang Dezember hat der Aufsichtsrat Bonuszahlungen für das Topmanagement beschlossen. Vertreter der Arbeitnehmerseite halten dagegen. dpa

ARCHIV - Eine Flagge der Fluggesellschaft Lufthansa flattert am Flughafen Frankfurt im Wind. Die Lufthansa will einem Medienbericht zufolge trotz milliardenschwerer Staatshilfen in der Corona-Pandemie Boni an ihre Vorstände zahlen. Andreas Arnold/dpa

Frankfurt/Main -Die Lufthansa will einem Medienbericht zufolge trotz milliardenschwerer Staatshilfen in der Corona-Pandemie Boni an ihre Vorstände zahlen. Der Aufsichtsrat habe auf einer Sitzung Anfang Dezember beschlossen, dem Topmanagement Bonuszahlungen für die Jahre 2021 und 2022 zu gewähren, berichtete das „Handelsblatt“ am Dienstag unter Berufung auf Konzernkreise.