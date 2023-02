Luftverkehr kommt nach Warnstreik wieder in Gang Einen Tag lang stand ein großer Teil des Luftverkehrs in Deutschland still. Nach dem Warnstreik am Freitag wird wieder regulär geflogen. An einigen Stellen h... dpa

Frankfurt/München -Der Luftverkehr in Deutschland ist am Samstag nach dem Warnstreik der Gewerkschaft Verdi ohne größere Probleme wieder in Gang gekommen. Teilweise waren Passagiere an den betroffenen Flughäfen aber noch von Verzögerungen und einzelnen Flugstreichungen betroffen. Es gebe nach dem Streik vom Freitag einen Rückstau, der abgearbeitet werden müsse, sagte eine Sprecherin des Betreibers Fraport in Frankfurt. Ob die Auswirkungen auch am Sonntag noch zu spüren sein werden, sei unklar.