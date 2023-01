Marktforscher: Digitalbranche in Russland schrumpft stark Die IT-Branche galt einst in Russland als aufstrebender Wirtschaftszweig. Doch das ist mit den Angriff auf die Ukraine wohl Geschichte. Die Marktforschung ID... dpa

ARCHIV - Ein Hochleistungscomputerin Stuttgart. In Russland ist die einst aufstrebende Digitalbranche seit dem Angriff auf die Ukraine spürbar eingebrochen. Sebastian Gollnow/dpa

Berlin -Die Digitalbranche in Russland ist nach dem Angriff auf die Ukraine eingebrochen. Die Umsätze der russischen IT- und Telekommunikationsunternehmen sanken nach Zahlen des Marktforschungsunternehmens IDC um ein Viertel (25,1 Prozent). Der Digitalverband Bitkom veröffentlichte die Analyse am Donnerstag.