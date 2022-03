Der gute Vorsatz, mehr Sport zu treiben, war da, doch dann kam etwas dazwischen. Das „Etwas“ ist entscheidend, wenn es darum geht, ob Verbraucher ihren Fitnessstudio-Vertrag vorzeitig auflösen können. Das geht nur unter bestimmten Voraussetzungen. Viele Mitgliedschaften großer Studioketten laufen zwei Jahre und verlängern sich dann automatisch. Das kann ganz schön ins Geld gehen und solche Mitgliedschaften handeln sich insbesondere dann um unliebsame Ausgaben, wenn man überhaupt keinen Nutzen davon hat, weil man das Angebot nicht mehr nutzen will oder kann.

Zwar sind erst zum 1. März verbraucherfreundlichere Kündigungsregeln in Kraft getreten, die auch Verträge mit Fitnessstudios einschließen. Demnach dürfen sich Mitgliedschaften nach der anfänglichen Vertragslaufzeit, die häufig über zwölf oder 24 Monate abgeschlossen wurde, nur dann stillschweigend verlängern, wenn der Verbraucher anschließend das Recht hat, monatlich zu kündigen. Allerdings gilt die neue Regelung nur für Verträge, die ab März geschlossen wurden, und auch an der anfänglich langen Vertragslaufzeit ändert sich nichts.

McFit erhöht Preise für Neu- und Bestandskunden

Wer vorher kündigen möchte, braucht einen guten Grund: Der „Schweinehund“ allein reicht nicht aus. Gründe für eine vorzeitige Sonderkündigung können unter anderem Krankheit, Schwangerschaft, ein nachträglich abgespecktes Kursangebot oder auch Preiserhöhungen sein.

Aufgrund von Preiserhöhungen zu kündigen, dürften sich aktuell viele Mitglieder der Fitnessstudio-Kette McFit überlegen. Der Branchenprimus hat vor wenigen Tagen angekündigt, den Standardpreis von 19,90 Euro bereits ab April für alle Neu- und Bestandskunden auf 24,90 Euro anzuheben. „Solange in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen keine Preisanpassungsklauseln zu finden sind, die eine Preiserhöhung rechtfertigen, haben Kunden ein Sonderkündigungsrecht“, sagt Felix Riesenberg, Sprecher vom Kündigungsdienst Aboalarm. Im aktuellen Fall bei McFit sei das Recht gegeben. Riesenberg rät Kunden, ein Schreiben aufzusetzen, in dem mit einer Fristsetzung von zwei bis vier Wochen darum gebeten wird, den Vertrag zu den einst vereinbarten Gebühren fortzuführen, ansonsten werde von einer außerordentlichen Kündigung Gebrauch gemacht. Weitere Gründe für eine Sonderkündigung mit Fristsetzung sind zum Beispiel: ungenügende Reinigung, die Umwandlung eines Studios nur für Frauen in ein geschlechtsneutrales Fitnesscenter oder auch langwierige Bauarbeiten, wegen denen einige Bereiche nicht genutzt werden können.

Kündigung wegen Krankheit: Ausführliches Attest erforderlich

Wer wegen einer Krankheit von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen möchte, muss ein ärztliches Attest vorlegen, aus dem hervorgeht, dass aufgrund der Erkrankung das Sporttreiben im Fitnessstudio über die gesamte Vertragslaufzeit nicht mehr möglich ist. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Grundsatzurteil vom 8.2.2012 (Az. XII ZR 42/10).

Einige Fitnessstudios akzeptieren die Kündigung bei Krankheit ohne Anstand, es gibt aber auch immer wieder Fälle, in denen Studiobetreiber bis zu einer gerichtlichen Überprüfung der Kündigung gehen. Um einen Rechtsstreit zu vermeiden, empfiehlt Riesenberg, den Arzt zu bitten, ein möglichst ausführliches Attest auszustellen, das die genaue Krankheit beschreibt, das erstmalige Auftreten und die voraussichtliche Behandlungsdauer. „Damit das Fitnessstudio die Kündigung akzeptiert, muss die Krankheit in der Regel über die Vertragsdauer hinausgehen“, sagt Riesenberg. Auch sollte das Leiden nicht bereits bei Vertragsabschluss bestanden haben – dann ist eine außerordentliche Kündigung schwieriger durchzusetzen.

Auch eine Schwangerschaft kann zu einer vorzeitigen Kündigung berechtigen. Allerdings ist rechtlich nicht geklärt, welche Voraussetzungen vorliegen müssen – also ob beispielsweise auch eine komplette Sportunfähigkeit attestiert sein muss. Wie genau dies die Sportstudios handhaben, ist in den jeweiligen AGBs festgelegt.