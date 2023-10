Mehr als 10.000 Besucher bei Brandenburger Schlachtefest

Schönwalde-Glien -Das 25. Brandenburger Schlachtefest haben in Paaren im Glien (Havelland) nach Veranstalterangaben am Wochenende mehr als 10.000 Besucher gefeiert. Brandenburger Fleischerinnen und Fleischer hätten deftige Produkte in Erinnerung an die Tradition der winterlichen Vorratshaltung präsentiert, teilte der Agrarverband Pro Agro am Sonntag mit. Diesmal stand das Schlachtefest unter dem Motto „Regional einkaufen - Heimat stärken“. Das Ziel des Verbands ist, regional erzeugte Produkte zu fördern und sie auch zum Beispiel in die Supermärkte zu bringen.

