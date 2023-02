Mehr als 10.000 Mitarbeiter bei Tesla in Grünheide Seit knapp einem Jahr baut Tesla in Grünheide bei Berlin Elektro-Autos. Dabei ist das Ziel der ersten Ausbauphase laut Konzern noch nicht erreicht. dpa

ARCHIV - Der US-Elektroautobauer Tesla beschäftigt in seiner Fabrik in Grünheide bei Berlin mehr als 10.000 Mitarbeiter. Patrick Pleul/dpa

Grünheide -Der US-Elektroautobauer Tesla beschäftigt in seiner Fabrik in Grünheide inzwischen mehr als 10.000 Mitarbeiter. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Unternehmenskreisen. Pro Woche würden derzeit 4000 Autos gebaut, schrieb das Unternehmen auf Twitter. Das sind rund 200.000 im Jahr.