Mehr als 500 Start-ups in Berlin gegründet

ARCHIV - Im Office Club in Berlin-Prenzlauer Berg arbeiten Menschen im Coworking Space. Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Berlin -Die angespannte wirtschaftliche Lage belastet auch die Gründerszene in Berlin: In der Hauptstadt sind 2022 deutlich weniger Start-ups gegründet worden als ein Jahr zuvor. Wie der Startup-Verband am Donnerstag mitteilte, liegt Berlin mit 501 Gründungen in absoluten Zahlen weiterhin auf Platz eins im Ländervergleich, pro 100.000 Einwohner gerechnet gab es in München aber etwas mehr Neugründungen (14,5 zu 13,6). 2021 waren in der Hauptstadt 702 neue Start-ups entstanden.