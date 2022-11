Mehr Berliner Azubis in Brandenburg erwünscht Trotz Krisen zeigt sich der Arbeitsmarkt stabil. Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt hoch. Auch Azubis haben in Brandenburg gute Chancen - manche Branch... dpa

Potsdam -Azubis in Brandenburg machen um die Gastronomie oft einen Bogen. Dabei klagt die Branche besonders über einen akuten Personalmangel und sucht Fachkräfte. Nach der Corona-Pandemie habe sich die fehlende Neigung von Schülern, in den Branchen Gastronomie, Hotels und Tourismus zu arbeiten, noch verstärkt, sagte die Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Ramona Schröder, am Mittwoch in Potsdam. Auch Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) bemerkt, dass es traditionelle Berufe bei Auszubildenden schwerer haben. Junge Menschen zeigten dagegen verstärkt Interesse an einer Ausbildung im Bereich moderner Technologien etwa zum Thema Energiewende, sagte Steinbach.