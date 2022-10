Mehr Beschwerden über Postzustellung in Berlin Briefe kommen zu spät oder werden falsch zugestellt: In Berlin ist die Zahl der Beschwerden über Postsendungen in diesem Jahr im Vergleich deutlich gestiegen... dpa

Berlin -Briefe kommen zu spät oder werden falsch zugestellt: In Berlin ist die Zahl der Beschwerden über Postsendungen in diesem Jahr im Vergleich deutlich gestiegen. Bis Ende September seien 2472 Beschwerden bei der Bundesnetzagentur eingegangen, teilte eine Sprecherin am Dienstag mit. Bis Ende September 2021 verzeichnete die Agentur demnach 1142 Beschwerden aus Berlin.