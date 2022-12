Mehr Fahrzeuge in Berlin und Brandenburg Die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge in Berlin und Brandenburg ist seit 2010 gestiegen. In Berlin gab es bis zum Januar 2021 einen Zuwachs um 14,7 Prozent auf... dpa

Berlin -Die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge in Berlin und Brandenburg ist seit 2010 gestiegen. In Berlin gab es bis zum Januar 2021 einen Zuwachs um 14,7 Prozent auf rund 1,5 Millionen Fahrzeuge, in Brandenburg um 16 Prozent auf 1,8 Millionen, wie das Statistikamt am Dienstag mitteilte.