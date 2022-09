Mehr Strom aus Braunkohle möglich: Ausnahmerlaubnis fehlt Die Bundesregierung hat den Weg für mehr Kohlestrom aus dem Kraftwerk in Jänschwalde von Oktober an frei gemacht. Dem Kraftwerksbetreiber Leag in der Lausitz... dpa

Jänschwalde/Berlin -Die Bundesregierung hat den Weg für mehr Kohlestrom aus dem Kraftwerk in Jänschwalde von Oktober an frei gemacht. Dem Kraftwerksbetreiber Leag in der Lausitz fehlte bis Mittwochnachmittag aber noch eine nötige Ausnahmegenehmigung des brandenburgischen Landesumweltamtes, wie ein Sprecher des Energieunternehmens sagte. Damit ist noch nicht klar, wann genau zwei Kraftwerksblöcke in Jänschwalde, die bisher in Sicherheitsbereitschaft sind, wieder hochgefahren werden.