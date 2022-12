Mehr Umsatz in der Gastronomie - Einbruch im Handel Die Gastronomie hat in Brandenburg im dritten Quartal dieses Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich zugelegt. Von Juli bis September habe es ein rea... dpa

ARCHIV - Ein Kellner serviert einen Salatteller in einem Restaurant. Jens Kalaene/dpa/Symbolbild

Potsdam -Die Gastronomie hat in Brandenburg im dritten Quartal dieses Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich zugelegt. Von Juli bis September habe es ein reales Umsatzplus von 22,4 Prozent gegeben, meldete das Landesamt für Statistik am Montag. In Hotels und Pensionen lag das Plus bei nur 1,5 Prozent. Dafür war auch mehr Personal nötig: Insgesamt wurden im Gastgewerbe gegenüber dem Vorjahresquartal 8 Prozent mehr Mitarbeiter beschäftigt.