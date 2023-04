Mercedes-Benz verkauft etwas mehr Autos Der Stuttgarter Autobauer hat im ersten Quartal des Jahres mehr Autos verkauft als im Vergleichszeitraum 2022. Vor allem bei den Elektroautos legte der Konze... dpa

ARCHIV - Ein Mercedes-Stern: Der Autobauer hat in den ersten drei Monaten des Jahres etwas mehr Autos verkauft als im ersten Quartal 2022. Bernd Weißbrod/dpa

Stuttgart -Mercedes-Benz hat in den ersten drei Monaten des Jahres etwas mehr Autos verkauft als im ersten Quartal 2022. Insgesamt 503.500 Fahrzeuge habe man abgesetzt, was einem Plus von drei Prozent entspreche, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Stuttgart mit.