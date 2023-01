Mercedes-Beschäftigte erhalten bis zu 7300 Euro Prämie Der Stuttgarter Autobauer will seinen Beschäftigten eine Prämie zahlen, die im Maximalfall um 1300 Euro höher liegt als im Vorjahr. Sie sollen so am Erfolg d... dpa

Stuttgart -Rund 93.000 Beschäftigte von Mercedes-Benz in Deutschland können sich über eine Ergebnisbeteiligung in Rekordhöhe freuen. Der Autobauer zahle den Tarifbeschäftigten eine Prämie von bis zu 7300 Euro, teilte das Unternehmen am Freitag in Stuttgart mit. Im Vorjahr lag die Prämie bei 6000 Euro. Das Geld soll mit dem April-Entgelt überwiesen werden.