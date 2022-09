Metall-Tarifrunde beginnt ohne Annäherung Für die 100.000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Brandenburg und Berlin hat eine neue Tarifrunde begonnen. Die Industriegewerkschaft (IG) Me... dpa

Berlin -Für die 100.000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Brandenburg und Berlin hat eine neue Tarifrunde begonnen. Die Industriegewerkschaft (IG) Metall verlangte in der ersten Verhandlungsrunde am Mittwoch acht Prozent mehr Geld für die Beschäftigten. Es gab nach ihren Angaben aber keine Annäherung. Der Verband der Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg nannte die Gewerkschaftsforderung „ein Ding der Unmöglichkeit“. „Angesichts weiter steigender Energiekosten stehen zahlreiche Unternehmen mit dem Rücken zur Wand.“