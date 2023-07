„Nicht alle Russen führen Krieg gegen die Ukraine“: Deutsche Firmen verteidigen Geschäfte in Russland

Laut einer Studie zahlen deutsche Unternehmen in Russland nach den US-Firmen die meisten Steuern – trotz Ukraine-Krieg. Was Metro, Bayer und Co. uns dazu sagen.

Finanzieren deutsche Unternehmen in Russland den Krieg gegen die Ukraine, wenn sie ihre Geschäfte in Russland behalten oder bestimmte Waren weiterhin importieren?



Eine neue Untersuchung der Kiew School of Economics (KSE) und der Allianz von Organisationen der Zivilgesellschaft, B4Ukraine, stellt fest: Von den einst 1387 westlichen Unternehmen seien im Jahr 2022 1146 noch in Russland verblieben, hätten einen Umsatz in Höhe von rund 213,9 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet und 3,5 Milliarden an Steuern an den russischen Staat gezahlt.