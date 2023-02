Microsoft bringt Bing-Chatbot mit KI aufs Smartphone Mit künstlicher Intelligenz versucht Microsoft derzeit, Google aus dem Zentrum des Internets zu verdrängen. Und da die meisten Suchabfragen mobil erfolgen, n... dpa

ARCHIV - Vor zwei Wochen hatte Microsoft die ersten Schritte seiner umfassenden KI-Offensive angekündigt. Peter Kneffel/dpa

Redmond -Microsoft bringt den KI-Chatbot seiner runderneuerten Suchmaschine Bing auch auf die Smartphone-Plattformen Android und iOS. Das kündigte das Unternehmen am Mittwoch in einem Blogeintrag an. Außerdem will der weltgrößte Softwarekonzern auch seinen Browser Edge für Smartphones sowie seine Videotelefonie-Software Skype mit Funktionen künstlicher Intelligenz ausstatten.