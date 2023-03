Microsoft stellt KI-Funktionen für Office-Anwendungen vor Vor gut einem Monat hat Microsoft seine Suchmaschine Bing mit künstlicher Intelligenz massiv aufgewertet und zur Jagd auf Google geblasen. Nun legt der weltg... dpa

ARCHIV - Satya Nadella, CEO von Microsoft, bei einem Presse-Gespräch. Microsoft wird umfassende KI-Funktionen in seine Büro-Anwendungen integrieren. Bernd von Jutrczenka/dpa

Redmond -Microsoft wird umfassende Funktionen künstlicher Intelligenz in seine Büro-Anwendungen integrieren. Das kündigte Konzernchef Satya Nadella am Donnerstag in Redmond an. Mit dem „Microsoft 365 Copilot“ könnten Anwenderinnen und Anwender von Office-Programmen von den neuartigen KI-Funktionen profitieren, die seit Monaten in der IT-Welt für Aufsehen sorgen.