Milliarden Bierflaschen vernichten? Berliner Kindl und Glasindustrie reagieren auf EU-Gesetz

Das neue Gesetz der EU-Kommission zu Pfandsystemen und Verpackungen sorgt für viel Aufregung. Die Idee dahinter: Alle EU-Länder sollten eine einheitliche Pfandabgabe bekommen mit dem Ziel, langfristig Verpackungsmüll zu verringern.

Für Deutschland, den EU-Pionier beim Thema Pfandflaschen, hätte die neue Regelung eine unangenehme Nebenwirkung. Denn alle deutschen Mehrwegflaschen, vor allem die Bierflaschen, müssten dann eingeschmolzen und mit neuer Prägung und Seriennummer erneut hergestellt werden, um als EU-einheitlich zu gelten.

Der Deutsche Brauer-Bund: „Dieser Irrsinn muss verhindert werden“

Für den Deutschen Brauer-Bund ist das nichts anderes als „Irrsinn, der verhindert werden muss“. Das Vorhaben sei zwar „gut gemeint, aber schlecht gemacht“, kritisierte der Chef des Brauer-Bunds, Holger Eichele, in der Bild-Zeitung. Es werde „ein einheitliches Gesetz über Europa gestülpt“, weil einige Länder, anders als Deutschland, bisher keine Mehrwegsysteme hätten. Das deutsche Pfandsystem sei aber „europaweit einmalig und umweltfreundlich“. Der Brauer-Bund fordert die EU-Kommission deswegen auf, eine Ausnahme für bereits hergestellte Flaschen in Deutschland zu finden.

Während einige Länder sich erst jetzt Gedanken über Mehrwegflaschen machen, gilt die Pfandpflicht für Mineralwasser, Bier und Erfrischungsgetränke in Deutschland bereits seit 2003. Glas-Mehrwegflaschen können deswegen etwa bis zu 50 Mal wieder befüllt werden. Wie viel Energie und wie viele Ressourcen dabei gespart werden! Warum müssen die guten Flaschen auch früher eingeschmolzen werden?

Deutsche Glasindustrie: „Deutsches Pfandsystem funktioniert hervorragend“

Auch der Bundesverband Glasindustrie, der Hersteller von allen Glasflaschen vertritt, sieht die bisher geplante Umsetzung des Gesetzes sehr kritisch. „Wir teilen die Position des Brauerbundes, dass Deutschland seit Jahrzehnten ein vorbildliches Mehrwegsystem etabliert hat, das hervorragend funktioniert und daher schützenswert ist“, teilte die Sprecherin des Verbandes, Dorothée Richardt, der Berliner Zeitung mit.

Das wichtige Argument gegen die unnötige Vernichtung mit Wiederherstellung: Die Glasindustrie ist sehr energieintensiv. Und die Energiekosten seien als Teil der Herstellungskosten „durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine drastisch gestiegen“, so Richardt. Den hohen Anstieg müssen die Hersteller selbst nach der Entspannung des Gasmarktes in diesem Jahr noch tragen. Ebenfalls seien die Rohstoffkosten sowie die Löhne angestiegen.

Berliner-Kindl-Schultheiss-Brauerei sieht „Fahrermangel“ und „Kostenexplosion“

Auch die Berliner-Kindl-Schultheiss-Brauerei beobachtet die Diskussion über die Zukunft der Bierflaschen „selbstverständlich interessiert“. Der Hersteller aus Berlin-Hohenschönhausen beliefert den Markt mit Bieren der Marken Berliner Pilsner, Berliner Kindl, Engelhardt, Schultheiss und Berliner Bürgerbräu. Die Jahresproduktion: 150 Millionen Liter. Die Bezugsquellen will der Hersteller auf Anfrage allerdings aus Wettbewerbsgründen nicht offenbaren. Doch es gebe vor allem im Sommer schon genug Probleme mit Mehrweg-Pfandflaschen aus Glas, wenn die Verbraucher diese nicht rechtzeitig zurückgeben, sagte ein Sprecher der Brauerei.

Diese Situation werde in diesem Jahr durch den Ukraine-Krieg weiter verschärft – Stichworte „Fahrermangel“ und „Kostenexplosion in nahezu allen Beschaffungsmärkten“. Es gebe auch Preissteigerungen von bis zu 80 Prozent für Neuglas, verweist die Brauerei auf die Daten des Brauer-Bundes. Das heißt: Derzeit sind neue Mehrweg-Pfandflaschen aus Glas zwar noch im Markt verfügbar, aber eben zu massiv erhöhten Preisen.

Das EU-Gesetz würde nicht nur die Bierflaschen betreffen, sondern auch die Bierkästen. Deutsche Bierkästen müssten geschreddert und neu konstruiert werden, denn sie enthalten nach EU-Auffassung zu viel Luft. Nach der neuen Regel darf die Transportverpackung eines Produktes maximal 40 Prozent größer sein als das Produkt selbst. Wie die neuen Bierkästen aussehen sollten, bleibt unklar.

Das neue Gesetz muss bereits in diesem Jahr kommen und soll die Abweichung von den Regelungen hart bestrafen. Polnische Branchenvertreter hatten die Regierung in Warschau schon vor einem Monat vor EU-Strafen in Milliardenhöhe gewarnt, sollte die Einführung der neuen Pfandsysteme verzögert werden.

